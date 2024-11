Ils sont cinq, cinq jeunes hommes venant des États-Unis (pour 4 d'entre eux) et du Royaume-Uni, et dont l'âge va de 20 à 25 ans. Noah Urban, Ahmed Elbadawy, Joel Evans, Evans Osiebo et Tyler Buchanan ont tous été inculpés par la justice américaine, qui les soupçonne d'appartenir au groupe de hackers Scattered Spider – le groupe qui a attaqué MGM Resorts.

Scattered Spider est aussi soupçonné d'avoir travaillé en tant qu'affilié de BlackCat (groupe qui utilise le ransomware de BlackCat et reverse en contrepartie une portion de la rançon extorquée). On ne sait pas si les 5 membres inculpés représentent l'ensemble du groupe Scattered Spider, lui-même par ailleurs soupçonné d'être, selon certains spécialistes, une partie d'un plus vaste réseau de hacker appelé « The Community » ou « The

Com ».