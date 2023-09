Une cyberattaque contre MGM bloque la plupart des casinos de Las Vegas : va-t-on assister au braquage du siècle ?

Alors que les experts en cybersécurité travaillent d'arrache-pied pour résoudre cette nouvelle attaque contre MGM Resorts, l'entreprise et ses clients attendent avec impatience de connaître l'étendue des dommages et les mesures prises pour sécuriser les données. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises du secteur de la technologie et du divertissement dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté.