Hotels MGM : les données personnelles de 30 millions de clients publiées sur Telegram

Ces quatre fichiers représentent un poids de 8,7 Go et contiennent pas moins de 142 millions d'entrées, et autant de données personnelles recueillies il y a plusieurs années déjà.

En effet, cette fuite de données se serait déroulée en 2019 à la suite d'une intrusion dans les serveurs des hôtels MGM, une chaîne américaine possédant de nombreux établissements en Amérique du Nord et en Chine.

Cet énorme fichier de données a ensuite été revendu sur le dark web pour la modique somme de 2 900 dollars et refait surface aujourd'hui pour qui sait bien chercher sur Telegram.

La messagerie instantanée est d'ailleurs une place de plus en plus prisée par les hackers pour y dévoiler leurs exploits. Le chiffrement des conversations de bout en bout leur garantit l'anonymat et une liberté d'action pour partager leurs découvertes à des milliers de personnes.