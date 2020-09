L'armateur CMA CGM frappé par une cyberattaque, un ransomware, encore ?

Le groupe maritime était censé communiquer à nouveau au plus tard lundi en fin de journée. Cela fait désormais plus de 24 heures que CMA CGM fait silence radio au sujet de l'attaque subie. Il y a un peu plus d'un mois, un autre acteur du secteur maritime, décidément très touché, fut la cible d'un ransomware. Le croisiériste Carnival avait ainsi vu une partie des données personnelles de ses 150 000 employés et des données de certains de ses clients être dérobées.