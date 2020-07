Garmin suspend ses services suite à une panne informatique

Garmin a communiqué, jeudi, sur les problèmes dont elle est victime. "Nous subissons actuellement une panne informatique qui affecte Garmin Connect." Sans évoquer de piratage de manière officielle, l'entreprise américaine indique ne plus être en mesure de "recevoir d'appels, d'e-mails ou de converser via le chat en ligne", comme nous le précisions, tout en indiquant s'efforcer à "résoudre au plus vite ce problème", qui semble colossal.