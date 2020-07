Plus de 1000 banques de données touchées par la cyberattaque "Meow"

L’originalité de « Meow » ? La cyberattaque n’a pas de motif apparent. Si l’argent est un motif récurrent des ransomwares et autres attaques informatiques, « Meow » ne laisse rien derrière elle… Excepté un railleur meow en signature.

« Je pense que dans la plupart [des derniers cas de cyberattaques], les acteurs malveillants derrière les attaques agissent juste pour le plaisir, parce qu'ils le peuvent et parce que c'est vraiment simple à faire », conjecture Bob Diachenko. « C’est donc un nouveau signal d'alarme pour l'industrie et les entreprises qui ignorent la cyber-hygiène, et qui perdent leurs données et celles de leurs clients en un clin d'œil », met-il en garde.

Tout comme le chercheur, les cyber-pirates derrière « Meow » scrutent Internet à la recherche de banques de données non-protégées par un mot de passe. Celles qu'ils identifient sont attaquées, leurs données détruites.

Selon B. Diachenko, le nombre de banques de données touchées pourrait doubler dans les prochains jours.