Face à cette crise, les équipes de GitHub réagirent assez rapidement et leur première action fut d'annuler sans délai la modification de configuration à l'origine de ce chaos numérique. Les prémices d'un retour à la normale se manifestèrent dès 01 h 38 et aux environs de 2 h 30, l'entreprise put enfin annoncer la restauration intégrale de ses services.

Fort heureusement, GitHub put rapidement rassurer sa communauté : aucune donnée n'avait été altérée ou perdue durant cette tourmente digitale. L'entreprise a expliqué : « Nous fournirons davantage de détails au fur et à mesure de notre enquête et publierons des mises à jour supplémentaires dans les prochains jours ». Un incident résolu rapidement et aux conséquences peu importantes si l'on en croit les informations disponibles au moment de la rédaction de cet article.