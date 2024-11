Souvenez-vous du slogan « Intermarché, les mousquetaires de la distribution ». Aujourd'hui, l'enseigne semble avoir mis un coup d'épée dans l'eau avec sa communication.

Après avoir alerté par e-mail certains de ses clients d'un « accès non autorisé » à leurs données personnelles, Intermarché a finalement reconnu une erreur de communication, et nié une fuite. Cette volte-face tranche avec le message initial de l'enseigne, qui annonçait pourtant des mesures pour sécuriser les comptes et informer la CNIL.