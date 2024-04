Intersport, piratée et victime d'un ransomware : des milliers de données clients auraient été volées

« Le groupe Hunters, qui semble être une résurgence du groupe Hive démantelé il y a quelques mois, pourrait clairement être dans cette optique de recherche de visibilité et de crédibilité. Dès lors, toute attaque revendiquée sur le darknet et non confirmée par la victime est à prendre avec des pincettes. Toutefois, que cette attaque soit réelle ou non, elle plonge inévitablement Intersport dans une situation de crise, qui si elle n’est pas technique – l’avenir nous le dira – est à minima réputationnelle. Et cela est déjà un enjeu majeur pour l’entreprise, et nécessite une réponse appropriée à destination de ses clients », poursuit la dirigeante.