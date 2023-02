Ransomware : le FBI pirate les hackers du groupe Hive et redistribue des clés aux victimes

Dans le cadre d'une grande opération internationale, les autorités américaines et européennes ont annoncé le 26 janvier 2023 avoir mis fin aux activités de l'un des principaux réseaux de rançongiciel en activité. Si vous ignorez ce qu'est un rançongiciel ou un ransomware, il s'agit d'un programme exécuté à distance, cryptant les données présentes sur un ordinateur. Pour en récupérer l'accès, les victimes doivent payer une certaine somme, en échange de quoi une clé de décryptage est, avec un peu de chance, fournie.

Le groupe Hive était accusé d'avoir attaqué environ 1 500 organisations dans 80 pays différents. Près de 100 millions d'euros ont été versés par les victimes, ce qui démontre la redoutable efficacité du procédé. Pour mettre fin aux agissements des hackers, le FBI a collaboré avec Europol pour infiltrer et étudier de près ce qu'il se passait. « En termes simples, en utilisant des moyens légaux, nous avons piraté les pirates », a déclaré Lisa Monaco, procureure générale adjointe des États-Unis.



Après plusieurs mois d'infiltration permettant de récupérer plus de 300 clés de déchiffrage, les infiltrés ont agi et détruit le modèle économique de Hive de l'intérieur. Ce faisant, 336 entités ont pu retrouver l'accès à leurs données, empêchant les cybercriminels de récupérer plus de 120 millions

d'euros.