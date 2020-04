Des pirates prennent leur retraite et livrent les clés pour déchiffrer les données de leurs victimes

Certains hackers croient-ils en la rédemption ? On pourrait le penser en lisant un post hébergé sur GitHub il y a quelques jours. Des pirates informatiques, qui prétendent être les opérateurs des rançongiciels Shade, Trodelsh ou Encoder.858, ont mis en ligne plus de 750 000 clés de chiffrement. Et les désormais retraités du hacking ont aussi publié leur logiciel de décryptage, notamment à destination des services antivirus. Trop beau pour être vrai ? Non msieurs-dames ! Tout est bien réel.