Pour Bitdefender, 2020 sera (encore) l'année des ransomwares

Les entreprises dans le viseur des hackers

Les municipalités aussi en danger

Année après année, les attaques par «» continuent de se développer. Une tendance qui devrait encore s'accélérer pour 2020 selon Bitdefender Le spécialiste de la cybersécurité et des solutions antivirus y va de sa petite prédiction pour cette nouvelle année : «», assure le groupe dans une note de blog visant à nous mettre en garde. Si les particuliers peuvent bien sûr être visés, ce sont les grandes entreprises qui sont le plus susceptibles d'être ciblées.Bitdefender prend l'exemple récent de la société Allied Universal. Des pirates ont réussi à lui subtiliser des données et documents, lui réclamant une rançon pour ne pas les diffuser publiquement sur le web. Allied Universal a refusé de payer et les cybercriminels ont bel et bien mis leur menace à exécution.Le même groupe de hackers a procédé de cette manière envers d'autres victimes, qui verront informations et documents exposés si elles ne passent pas à la caisse. Si l'une ou plusieurs de ces entités cède et finit par payer, cela va encourager les auteurs de telles attaques à les multiplier.Les ransomware Maze et Sodinokibi (Revil) ont déjà fait des victimes fin 2019 et cela devrait continuer en 2020. D'autres logiciels malveillants du même genre devraient également sortir de terre au cours des prochains mois. Bitdefender rappelle que s'exposer à de telles agressions peut avoir des conséquences graves, au niveau juridique si une entreprise perd des données importantes (de clients, utilisateurs...), ou simplement à l'égard de sa réputation.Les administrations publiques et municipalités ne sont pas à l'abri non plus. Nous vous rapportions il y a peu que plus de 174 villes et 3 000 administrations municipales avaient été la cible d'un ransomware en 2019, selon les chiffres de Kaspersky. Une augmentation supérieure à 60 % par rapport à 2018...