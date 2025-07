La diffusion de NordDragonScan s’effectue par l’envoi de fichiers compressés au format RAR, accessibles via des liens raccourcis. À l’ouverture, l’utilisateur déclenche un raccourci LNK, lequel exécute un script HTA par l’intermédiaire de mshta.exe, un utilitaire Windows légitime. Cette action se déroule en arrière-plan, tandis qu’un document leurre est présenté à l’écran pour détourner l’attention.

Une fois installé, le programme interroge l’environnement système à l’aide de la plateforme .NET et de WMI (Windows Management Instrumentation). Il extrait des informations détaillées telles que le nom de la machine, l’utilisateur actif, la version de Windows, l’architecture matérielle, la quantité de mémoire vive, le nombre de processeurs et la liste des pilotes présents. L’analyse s’étend aux interfaces réseau, avec identification de l’adresse IPv4 principale et du masque de sous-réseau. Le logiciel sonde ensuite chaque adresse du sous-réseau pour dresser un inventaire des hôtes accessibles, ce qui peut servir à cartographier le réseau local ou préparer des actions ultérieures.