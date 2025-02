Autre détail inquiétant : Elastic Security Labs a confirmé l’existence d’une variante Linux de FinalDraft, qui reprend une partie des fonctionnalités de la version Windows. Son mode opératoire reste similaire, mais elle exploite une gamme plus large de canaux de communication, incluant HTTP et DNS, en plus d’Outlook. Une diversification qui suggère un développement actif, porté par la volonté d’adapter l’attaque à différents environnements et infrastructures.