Ingram Micro se spécialise dans la fourniture de matériel informatique, de logiciels et de solutions cloud à destination des professionnels. Son modèle repose sur l’achat en gros auprès des principaux constructeurs (ordinateurs, téléviseurs, équipements réseau, solutions de cybersécurité….) et la redistribution à un vaste réseau de clients professionnels, soit plus de 161 000 entreprises partenaires dans le monde. Mais depuis le 3 juillet, tout est à l'arrêt.