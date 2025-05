LockBit, l'un des groupes de ransomware les plus redoutés au monde, s'est fait prendre à son propre jeu. Depuis le 7 mai, leurs domaines sur le darkweb affichent un message narquois, « Don't do crime CRIME IS BAD xoxo from Prague », que l'on pourrait traduire par Ne commettez pas de crime, le crime est mauvais, bisous de Prague. Car ceux qui ont attaqué LockBit ont également diffusé plus de 100 000 lignes de données opérationnelles sensibles du réseau.