Le groupe de hackers Lockbit est déjà de retour et nargue le FBI

Plus cocasse, d'après le même très long texte, le FBI aurait lancé l'opération en catastrophe du fait du vol par Lockbit d'informations sensibles concernant Donald Trump. « Le FBI a décidé de pirater maintenant pour une seule raison, parce qu'il ne voulait pas divulguer des informations sur https://fultoncountyga.gov/. Les documents volés contiennent beaucoup de choses intéressantes et des affaires judiciaires de Donald Trump qui pourraient affecter les prochaines élections américaines » a-t-il ainsi été expliqué.

Enfin, Lockbit promet d'attaquer à l'avenir plus souvent les sites gouvernementaux américains. De cette manière, « le FBI sera obligé de me montrer mes faiblesses et mes vulnérabilités et de me rendre plus fort. » À la fin du texte, il est par ailleurs indiqué que si c'est le FBI qui est mentionné tout du long, Lockbit sait qu'il s'agit d'une opération coordonnée avec de nombreuses forces de l'ordre du monde entier, qu'il cite nommément. Et dans cette liste, on peut retrouver le Centre de lutte contre les criminalités numériques, la Gendarmerie-C3N française. Alors, doit-on s'attendre à subir de nouvelles attaques dans les prochains mois ?