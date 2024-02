LockBit : la Gendarmerie nous explique son rôle dans l’énorme coup d’arrêt porté au groupe de cybercriminels

Pourriez-vous nous parler de la collaboration entre la Gendarmerie française et d'autres agences nationales ou internationales dans le cadre de cette opération ?

Au point de départ, en 2019, moment où les premières victimes ont été dénombrées, le C3N a été immédiatement chargé de l'enquête. En cybercriminalité, nous travaillons beaucoup avec l'international, l'idée étant de rechercher des rapprochements possibles, puisque nous avons affaire à des groupes internationaux et non établis en France. Nous avons beaucoup mis à contribution Europol et grâce à cela, de nombreux rapprochements entre les pays ont eu lieu.

Petit à petit, une task force internationale s'est mise en place au niveau d'Europol, baptisée Cronos. Cela a permis de mettre en commun tous les éléments dont nous disposions sur LockBit. Nous avons pu compter sur des partenaires importants : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres encore.

La formation de cette task force a été l'occasion de réunions et d'échanges très réguliers entre les différents acteurs. Au niveau de la Gendarmerie, nous avons mis à contributions les nombreuses antennes C3N que nous avons sur le sol national. Nous avons également mis en place une cellule d'enquête en janvier 2023 pour disposer d'un groupe d'enquêteurs dédiés consacrant leur travail uniquement sur LockBit.

Les enquêtes, les rapprochements effectués et les investigations techniques ont permis d'identifier beaucoup d'infrastructures appartenant à LockBit. Celles-ci servent à exfiltrer les données et à diriger les attaques. Le 19 et 20 février, les conditions étaient satisfaisantes pour lancer une opération. Cette dernière a consisté en la neutralisation d'un certain nombre d'infrastructures du groupe, mais pas uniquement.

Concernant la France et l'unité nationale cyber, notre rôle a été d'effectuer des demandes vers l'étranger (Pays-Bas, Australie et Allemagne notamment), pour neutraliser et récupérer les données si possible. Trois personnes qui avaient été identifiées en Ukraine et en Pologne ont pu être interpelées le 20 février au matin. Elles ont fait l'objet de perquisitions et de saisies de matériel qui sera exploité dans le cadre de l'enquête.

D'autre part, il y a tout un volet financier à considérer. LockBit et ses affiliés fonctionnent beaucoup avec des cryptomonnaies, il faut donc réaliser des investigations en la matière et notamment ce que l'on appelle du tracing. Il y a des wallets qui font l'objet d'investigations, pour lesquels on a demandé le gel sans savoir exactement dans le détail au moment où je vous parle la quantité d'argent ils peuvent receler.