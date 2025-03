Tout, dans sa conception, semble confirmer une infrastructure professionnelle : panneau de contrôle pour les affiliés, locker compatible multi-systèmes, système automatisé de répartition des rançons via blockchain, stockage centralisé des fichiers volés, portails sur le dark web pour la négociation et les fuites, jusqu’au fond d’écran personnalisé et à l’extension de fichiers *.vanhelsing. Les affiliés bénéficient même d’un support technique direct, preuve supplémentaire d’un niveau d’organisation rarement atteint dans les opérations amateur.