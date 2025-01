Un nouveau groupe de ransomware, qui se fait appeler FunkSec, a émergé fin 2024, avec une approche inédite qui retient l'attention des experts cybeer. Selon une analyse de Check Point Research (CPR), le groupe exploite l'intelligence artificielle pour développer ses malwares, tout en oscillant entre hacktivisme et cybercriminalité. Son positionnement comme ransomware-en-tant-que-service (RaaS) et ses méthodes novatrices ouvrent une possible fenêtre d'évolution des menaces de rançongiciels.