Ce ransomware se fait passer pour un antivirus... et ça commence à devenir compliqué de s'y retrouver !

Selon eux d'ailleurs, ce ransomware n'est pas un programme d'excellente qualité. Son fonctionnement est assez classique : quand le programme est exécuté, ses auteurs peuvent tenter d'encrypter quelques documents ou l'intégralité du support infecté. Lorsque le processus est terminé, un document de demande de rançon est créé dans chaque dossier concerné, et celle-ci s'ouvre automatiquement à la complétion. Expliquant que les documents ont été encryptés « pour des raisons de sécurité », cette note détaille ensuite les moyens de se procurer des bitcoins et met la pression sur la victime pour réagir le plus vite possible.