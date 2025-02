Les cyber-assurances ont aussi durci leurs exigences. Certaines limitent désormais la couverture des rançons, tandis que d’autres refusent tout bonnement de les indemniser. Conséquence directe : les négociations sont devenues plus dures. Au second semestre 2024, l’écart entre les rançons exigées et les paiements finaux a atteint 53 %, preuve que les victimes hésitent davantage, discutent plus longtemps et, dans bien des cas, refusent de payer. In fine, les montants versés se situent généralement entre 150 000 et 250 000 dollars, malgré la persistance d’une poignée d’attaques encore lucratives. L’ère des rançons spectaculaires n’a pas complètement disparu, mais elles se font plus rares et ne concernent plus que quelques attaques très ciblées.