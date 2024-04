Les "Junk Guns", ces ransomwares discount qui percent sur le dark web, pourraient bien devenir la norme

Si vous n'en pouvez plus de lire les gros titres sur des gangs prolifiques tels que LockBit, BlackCat et Cl0p, et sur la montée du ransomware-as-a-service (RaaS), vous allez être exaucés. Un nouveau marché émerge sur le dark web et pourrait bien renverser la table. Des hackers d'un nouveau genre développent et vendent des ransomwares bon marché et grossièrement construits à la pièce, plutôt que de les louer comme des RasS reposant sur l'affiliation.

Les chercheurs de Sophos ont identifié 19 variantes de ces ransomwares bas de gamme proposées à la vente pour seulement 375 dollars ou en développement sur quatre forums du dark web entre juin 2023 et février 2024. Ils les ont d'ailleurs comparés à l'émergence des « Junk Guns », ces armes bon marché, imprécises et peu fiables, dans les années 1960 et 1970, importées mais potentiellement dangereuses.