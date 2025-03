Depuis 2018, le groupe RedCurl agit dans l’ombre, sans bruit ni campagnes spectaculaires. Discret, méthodique, on le décrit comme spécialisé dans l’espionnage économique et industriel : intrusions ciblées, accès soignés, et exfiltration de documents sensibles, sans demande de rançon ni fuites publiques. Un profil assez éloigné de ceux des groupes de ransomware traditionnels, plus proche d’une cellule de renseignement que d’un gang mafieux. Jusqu’à aujourd’hui. Selon Bitdefender, RedCurl vient de franchir un cap en déployant un rançongiciel pour la première fois. Et comme souvent avec ce groupe, l’opération ne ressemble à aucune autre.