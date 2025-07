Plus critique encore, Shellter Project soupçonne Elastic d’avoir pu se procurer une copie non autorisée du logiciel pour mener ses propres analyses en laboratoire, plutôt qu’à partir d’échantillons collectés sur le terrain. Une hypothèse non démontrée, mais étayée, selon eux, par le niveau de détail des observations partagées et par l’absence de toute licence accordée à Elastic. Ce qui sous-entendrait une instrumentalisation volontaire de l’outil à des fins de démonstration, et donc un comportement éthiquement discutable.