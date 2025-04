Après le démantèlement de grands réseaux de distribution de malwares comme IceID et Smokeloader en mai dernier, Europol a annoncé, mercredi 9 avril, avoir mené diverses actions contre les clients de ces logiciels malveillants. La base de données saisie il y a près d'un an a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes et la saisie de serveurs. La France a participé à l'opération.