Mais c'était sans compter sur l'offensive menée sous le nom de code « PowerOFF », qui a pu les faire tomber. Saluons ici une initiative internationale impliquant 15 pays dont l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et les États-Unis. La période n'a en tout cas pas été choisie au hasard. On sait que la fin d'année est traditionnellement marquée par une recrudescence de ces attaques, qui peuvent causer d'importants préjudices financiers et opérationnels aux entreprises et entités visées.