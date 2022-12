Europol fait fermer une cinquantaine de services DDoS, à la suite d'une répression internationale

Ce que nous apprend Europol ce jeudi, c'est ce que l'on appelle, ni plus ni moins, qu'un vaste coup de filet, excusez du peu. Grâce à une coopération une fois encore internationale, l'agence européenne basée à La Haye (Pays-Bas) est parvenue à supprimer « une cinquantaine des plus grands services de démarrage au monde », qui étaient connus comme des places de marché à attaques DDoS, ces cyberattaques qui envoient des millions de fausses connexions dans le but de perturber, voire de bloquer un site ou un serveur.