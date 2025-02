L'opération « Talent » a permis d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre la cybercriminalité organisée. Deux personnes ont été arrêtées, et 7 propriétés ont été perquisitionnées. Au cours de ces interventions, les autorités ont saisi 17 serveurs ainsi que plus de 50 appareils électroniques. Environ 300 000 euros en espèces et en cryptomonnaies ont également été confisqués. Les forces de l'ordre ont dans le même temps saisi 12 domaines utilisés par les plateformes dans 10 pays différents.

Les deux citoyens allemands arrêtés sont âgés de 29 et 32 ans, l'un résidant dans le district de Segeberg (Schleswig-Holstein) et l'autre à Valence (Espagne). Six autres suspects, tous des hommes âgés de 21 à 29 ans, feront l'objet de poursuites par les autorités américaines, espagnoles, grecques et italiennes.