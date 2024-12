Si la success story de Crimenetwork est aussi marquée, c’est parce que son mode de fonctionnement reposait sur deux facteurs favorables à son développement : l’anonymat garanti par les cryptomonnaies (Bitcoin et Monero), et une interface intuitive qui facilitait les échanges. Entre 2018 et 2024, le volume des transactions est estimé à plus de 93 millions d’euros, sur lesquels la plateforme aurait perçu une commission de 5%, en plus de revenus publicitaires et de cotisations mensuelles versées par les vendeurs. Un business florissant à plus de 5 millions de dollars cumulés sur six ans, qui n’a donc pas su rester suffisamment discret pour échapper aux radars.