Une plateforme illégale impliquée dans le trafic de drogue démantelée

Certains pirates savent partir à temps. D'autres non, et finissent alors entre les mains de la police. C'est ce qui est arrivé aux criminels travaillant pour la plateforme de vente de drogue sur le Dark Web, « Monopoly Market ». D'après l'agence européenne de police criminelle Europol, 288 personnes suspectées de vendre ou d'acheter de la drogue par le biais de ce service ont été arrêtées.

Et ce n'est pas tout. Au total, 51 millions d'euros, en liquide et en monnaie virtuelle, ont aussi été saisis durant ces arrestations, tout comme 117 armes à feu et quelque 850 kilogrammes de drogue. Parmi les produits présents, il y avait 258 kg d'amphétamines, 43 kg de MDMA, autant de cocaïne, ainsi que plus de 10 kg de LSD.