Drogue : les marchés illégaux quittent le Darknet pour des applis "plus sécurisées"

La principale plateforme de vente de stupéfiants en ligne, Hydra, avec ses 19 000 vendeurs et ses 17 millions de clients dans le monde, a vu ses serveurs confisqués par les autorités allemandes début 2022. Avec un tel vide créé dans ce marché clandestin, les grandes plateformes concurrentes cherchent à attirer ces millions de clients orphelins, tout en conservant le même modèle. Mais, dans le même temps, de nouveaux acteurs, plus petits, semblent se développer de plus en plus sur... Android.