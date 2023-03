Un des plus gros crypto-pirates au monde prend sa retraite et "ne reviendra pas"

D'après Certik, Monkey Drainer serait un Français établi en Russie. Malgré son départ soudain et inexpliqué, il a tout de même annoncé avoir détruit immédiatement tous les « fichiers, serveurs et appareils » en lien avec ses activités de pirates. Ce départ serait-il en lien avec la guerre russo-ukrainienne, et une possible plus grande pression sur les hackers établis dans le pays de Vladimir Poutine ?

Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Monkey Drainer ne fait pas amende honorable dans son dernier message. Pour lui, la cybercriminalité est toujours une activité légitime. Il invite seulement la jeune génération à ne pas céder à l'argent facile, et considère que cette « profession » n'est bonne que pour les personnes affichant le « plus haut niveau de dévouement ». Derrière, il termine par le vœu que « tous les collègues cybergangsters » soient victorieux. Une fin à la Gold Roger dans One Piece ?