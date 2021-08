Le pirate qui a dérobé 600 millions en crypto-monnaies s'est vu offrir un emploi par l'entreprise volée

Le pirate n'a toujours répondu à cette offre et continue de bloquer le retour de 200 millions de dollars. La somme est sur un compte joint, qui nécessite deux clés pour y accéder. L'une d'entre elles est entre les mains de Poly Network pendant que l'autre est toujours détenue par l'attaquant. L'entreprise, en plus de noyer le hacker sous les récompenses, les propositions et les compliments, continue de plaider pour que celui-ci leur communique sa clé, afin de pouvoir retourner les fonds à ses clients le plus vite possible.