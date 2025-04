Vous pensiez être seul à galérer sur Kali depuis quelques jours ? Détrompez-vous. Voilà un moment, maintenant, que la commande apt update refuse de coopérer. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le problème est parfaitement identifié… et assumé. Le système de mises à jour est officiellement bloqué, non pas à cause d’un bug de configuration ou d’un souci réseau, mais bien parce qu’Offensive Security, qui maintient le projet, a perdu une clé de signature du dépôt officiel. Une petite négligence pour un gros impact, qui, sans intervention manuelle de votre part, empêche irrémédiablement votre système de récupérer les nouvelles updates.