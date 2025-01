Une faille de sécurité critique dans 7-Zip pourrait bien exposer votre système, et donc vos données, à des risques majeurs. En cause, un contournement des protections Mark of the Web (MotW) qui permet à des fichiers extraits de passer sous le radar des alertes de sécurité de Microsoft. Bien qu’un correctif soit déjà disponible, l’absence de mise à jour automatique du gestionnaire d’archives rend la menace bien réelle pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pris les devants.