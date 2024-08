Pour rappel, la mise à jour de sécurité Windows du mois d’août (KB5041585) a très largement perturbé une grande partie des configurations multiboot Windows-Linux. E cause : l’application d’un paramètre SBAT (le fameux) aux appareils exécutant l’OS de Microsoft pour bloquer les chargeurs de démarrage vulnérables. Dans le cas des configurations dual-boot, ce patch a donc bloqué des versions non sécurisées du GRUB utilisées par de nombreuses distributions GNU/Linux, anciennes et récentes comme en témoigne aussi l’impossibilité de booter sur Ubuntu 24.04 et Debian 12.6.0.