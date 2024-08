Squeak

La cohabitation de Windows et Linux a en effet été rendue plus compliquée par les nouvelles fonctions de sécurité qu’il faut parfois désactiver. Des manœuvres qui peuvent être complexes pour l’utilisateur moyen? Mais à partir du moment où on commence à installer Linux et Windows en dual boot je pense qu’on a un peu dépassé le stade d’utilisateur moyen et qu’on s’est intéressé aussi à ce qu’il faut faire. Je dirais que si la configuration le permet, si on est utilisateur régulier de Windows, un Linux dans une machine virtuelle fait amplement le travail. Et vice versa aussi parfois.