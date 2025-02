Dans les projets en JavaScript, les attaquants injectent une fonction encodée en Base64 directement dans le fichier principal, déclenchant l’exécution du malware dès le lancement du programme. En C, C++ et C#, le piège repose sur un script batch dissimulé dans les fichiers de configuration de Visual Studio, qui s’exécute automatiquement au moment de la compilation, compromettant la machine des développeurs et développeuses à leur insu.