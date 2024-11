Pour diffuser GodLoader, les cybercriminels ont misé sur le Stargazers Ghost Network. Ce réseau frauduleux, composé de milliers de faux comptes GitHub appelés Stargazers, héberge et promeut des dépôts infectés en leur attribuant de fausses étoiles et en réalisant des forks. Objectif : renforcer la crédibilité et la légitimité de ces projets vérolés pour contourner les systèmes de vérification GitHub et pousser les internautes à les télécharger. D’après Check Point Research, rien que sur la période septembre-octobre, environ 200 dépôts additionnels et plus de 225 Stargazers ont été utilisés pour légitimer les dépôts diffusant GodLoader.