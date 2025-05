Pendant longtemps, on a cru – ou voulu croire – que Linux tenait son rang de système d’initiés, trop technique pour le grand public, pas assez répandu pour intéresser les cybercriminels. Mais ce genre de confort statistique n’est apparemment plus d’actualité. Début mai, les équipes de Hunt.io ont documenté une nouvelle campagne ClickFix, qui s’en prend frontalement aux internautes sous Linux – jusqu’ici rarement ciblés par ces types d’attaques – en s’appuyant sur une stratégie d’ingénierie sociale parfaitement adaptée aux nouveaux usages. Au menu : un faux portail de communiqués officiels, une interface crédible, une commande toute prête dans le presse-papiers, et un guide étape par étape pour inciter la cible à tout exécuter elle-même.