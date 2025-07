Les secteurs les plus touchés incluent l'industrie, les services aux entreprises et la construction, lesquels concentrent respectivement 20,5%, 12% et 10,2% des attaques recensées. Les organisations à but non lucratif n’ont pas été épargnées, avec deux fois plus d'incidents par rapport au trimestre précédent. En bref, les attaques se multiplient, les secteurs cibles se diversifient et les malwares peuvent désormais s'adapter aux configurations de leurs victimes.

Selon Optiv, les groupes de ransomware exploitent désormais un nombre croissant de failles de sécurité, avec 12 333 vulnérabilités recensées sur le trimestre, soit une hausse de 75%. Autre fait mentionné dans ce rapport : les attaquants menacent non seulement de chiffrer les données, mais promettent aussi de les divulguer publiquement si la rançon n’est pas versée.