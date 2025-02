Les ransomwares ont évidemment suivi la tendance. Moins massifs, mais plus ciblés, ils ont affiné leurs stratégies pour frapper avec plus de précision et maximiser les profits. Le montant moyen d’une rançon a atteint 850 700 dollars, et le coût total d’une attaque, entre pertes d’exploitation et remédiation, a dépassé les 4,91 millions de dollars. Une addition de plus en plus salée, qui touche toujours les grandes entreprises, et perturbe de plus en plus l’activité des PME, moins protégées.