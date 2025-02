En 2024, les cybercriminels ont également exploré de nouveaux terrains, s’attaquant plus fréquemment aux objets connectés, désormais omniprésents dans nos vies. À raison de plusieurs milliards d'équipements IoT recensés dans le monde, dont 244 millions en France, selon les dernières estimations de l’Ademe et de l’Arcep, les hackers auraient en effet tort de s'en priver. D'autant que si la plupart des internautes pensent à sécuriser leurs smartphones et leurs PC, plus rares sont celles et ceux à garder un œil sur la sécurité de leur éclairage ou de leur thermostat connecté.