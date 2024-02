Vol de données des mutuelles Viamedis et Almerys : vous pouvez déposer plainte en ligne, sans vous rendre au commissariat, voici comment

Hélas, ces données, maintenant tombées entre de mauvaises mains, vont très certainement à lancer une ou plusieurs campagnes de phishing (hameçonnage) dans les semaines et les mois à venir. Pour les 33 millions de Français potentiellement concernés. Vous recevrez sans aucun doute de nouveaux SMS, e-mails et appels frauduleux concernant de potentiels remboursement de frais de santé. Pensez bien à changer votre de passe, si vous ne l'avez pas déjà fait, et à ne jamais transmettre votre mot de passe et votre identifiant quiconque vous les demanderait.