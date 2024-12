Comme redouté, BadBox ne s’est pas arrêté aux frontières de l’Allemagne. Malgré les opérations menées la semaine dernière par le BSI en vue de neutraliser le malware, l’infection s’est rapidement propagée dans le monde, et touche actuellement plus de 192 000 appareils Android. D’après les dernières informations communiquées par les équipes de recherche de BitSight, l’ampleur et la polyvalence du botnet auraient été largement sous-estimées, alors qu’il s’attaque très activement à de nombreux modèles de Smart TV et de smartphones commercialisés sur des plateformes comme Amazon, eBay ou AliExpress, et pas seulement à des objets connectés bas de gamme, comme on le pensait initialement.