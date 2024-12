Si le BSI a réussi à identifier et bloquer une partie du réseau en Allemagne, BadBox n’est probablement que la partie visible de l’iceberg. Ces 30 000 objets infectés ne sont sûrement qu’un aperçu d’un problème structurel beaucoup plus vaste, alimenté par la production massive d’appareils connectés à bas coût. Avec une chaîne d’approvisionnement mondiale difficile à contrôler, il est presque certain que d’autres modèles similaires circulent déjà ailleurs dans le monde. Pire encore, le problème pourrait bien ne pas se limiter aux salons et aux bureaux.