Cette technologie n'est pas seulement réservée à un appareil porté au poignet et les chercheurs ont mené différents tests sur des appareils déjà existants. Les équipes du Future Interfaces Group ont réalisé un joystick qui prend la forme d'une bague, et peut communiquer en Bluetooth avec un iPad pour naviguer dans l'interface de la tablette. La technologie peut enfin fonctionner à travers une poche, derrière deux couches de tissus. Le dispositif peut délivrer jusqu'à 1 500 µV pour un receveur placé sur le poignet et au contact de la peau, et 61 µV lorsqu'il est placé sur la tête.

Cette quantité d'énergie est pour le moment insuffisante pour alimenter un appareil connecté gourmand en électricité, comme une montre connectée, mais la technologie existe désormais et n'est plus qu'une simple théorie. Il faudra encore plusieurs années avant de voir éventuellement surgir un premier produit alimenté par l'énergie corporelle.