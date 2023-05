Amputés d'une main, ils peuvent ressentir le chaud et le froid

Cependant, la technologie semble convaincante et l'équipe souhaite maintenant affiner le MiniTouch, ainsi que développer un moyen de l'adapter plus facilement à chaque individu. Pour Silvestro Micera, professeur à l'EPFL et à la Scuola Sant'Anna, il s'agit d'une avancée plus importante qu'il n'y paraît. « Le retour sensoriel thermique est essentiel au relais des informations qui vont au-delà du toucher », explique-t-il. « Il ouvre la voie à un sentiment d’affection. Nous sommes des êtres sociaux, pour qui la chaleur joue un rôle important ».