Vers des robots plus humains : des scientifiques japonais mettent au point une peau presque humaine et auto-réparable

À terme, l'équipe scientifique de l'université de Tokyo voudrait créer un robot humanoïde complètement couvert de cette peau synthétique. Le but est de rentre l'apparence des robots plus proche de celle des humains. Mais l'objectif est aussi de leur permettre d'occuper des emplois dans le milieu hospitalier ou le domaine du service, où leur apparence humaine leur permettra d'établir une connexion plus personnelle avec leurs interlocuteurs.

Cependant, des scientifiques pensent que la combinaison de ces caractéristiques humaines et de la mécanique du doigt peut générer un effet que l'on appelle « vallée de l'étrange ». Ce phénomène décrit un sentiment de malaise chez les humains confrontés à un robot à apparence humaine : plus le robot parait humain, plus ses caractéristiques mécaniques nous dérangent. Pour l'instant, il s'agit d'abord de rendre la peau plus sophistiquée : lui donner des capacités sensorielles, un réseau de circulation, des glandes de transpiration ou encore des poils.